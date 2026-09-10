در نماز جمعه این هفته تهران که فردا، ۲۰ شهریور ماه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود، کتاب‌های «فرزندت را فالو کن» و «لایک ممنوع» در غرفه کتاب آدینه معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نماز جمعه این هفته تهران که در دانشگاه تهران برپا می‌شود، در بخش معرفی کتاب هفته، اثری کاربردی با عنوان «فرزندت را فالو کن» از انتشارات «مهرستان» معرفی خواهد شد.

این کتاب راهنمایی برای والدینی است که در عصر رسانه، دغدغه‌ی تربیت صحیح فرزندان خود را دارند؛ والدینی که امروزه سواد رسانه را بخشی جدایی‌ناپذیر از «مهارت‌های ضروری تربیتی» می‌دانند.

ویژگی بارز این اثر، ارائه‌ی راهکار‌ها در قالبی داستانی و قابل هم‌ذات‌پنداری است.

علاقمندان می‌توانند جهت تهیه این اثر با ۳۰ درصد تخفیف به غرفه کتاب آدینه واقع در دانشگاه تهران جنب مزار شهدای گمنام مراجعه کنند.

همچنین در بخش معرفی کتاب نوجوان، یک راهنمای ضروری با عنوان کتاب «لایک ممنوع» از انتشارات کانون اندیشه جوان معرفی خواهد شد.

کتاب «لایک ممنوع»، روایتی است از پرسه زدن در فضای مجازی؛ اما نه فقط به عنوان یک کاربر ساده! بلکه از نگاه کسی که می‌خواهد از «سندروم زودباوری» نجات پیدا کند.

این کتاب، نه یک متن خشک آموزشی، بلکه یک نقشه‌ی راه برای رهایی از دام «لایک‌های کورکورانه» است.

علاقمندان می‌توانند جهت تهیه این اثر با ۲۰ درصد تخفیف به غرفه کتاب آدینه واقع در دانشگاه تهران جنب مزار شهدای گمنام مراجعه کنند.