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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان: تاکنون ۲۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۷۴۹ میلیون دلار در استان صادر و از این میزان ۱۶۸ میلیون دلار محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مشیرپناهی اظهار کرد: از مجموع ۲۹ مجوز صادر شده در استان، درحال حاضر ۱۵ سرمایهگذار خارجی در استان فعال هستند و سرمایهگذاریهای انجامشده از سال ۱۳۸۹ تاکنون به ۱۶۸ میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری استان، ۴۰ فرصت با انجام مطالعات پیشامکانسنجی تهیه شده است که ۱۷ فرصت به تایید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران رسیده و ۱۵ فرصت نیز بهروزرسانی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از واحدهای تولیدی گفت: بانک اطلاعاتی واحدهای نیمهفعال و راکد استان جهت حل مشکلات این واحدها با محوریت افزایش تولید و اشتغال تشکیل شده است.