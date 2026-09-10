مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان: تاکنون ۲۹ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۷۴۹ میلیون دلار در استان صادر و از این میزان ۱۶۸ میلیون دلار محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مشیرپناهی اظهار کرد: از مجموع ۲۹ مجوز صادر شده در استان، درحال حاضر ۱۵ سرمایه‌گذار خارجی در استان فعال هستند و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سال ۱۳۸۹ تاکنون به ۱۶۸ میلیون دلار رسیده است.

وی افزود: برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان، ۴۰ فرصت با انجام مطالعات پیش‌امکان‌سنجی تهیه شده است که ۱۷ فرصت به تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رسیده و ۱۵ فرصت نیز به‌روزرسانی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از واحد‌های تولیدی گفت: بانک اطلاعاتی واحد‌های نیمه‌فعال و راکد استان جهت حل مشکلات این واحد‌ها با محوریت افزایش تولید و اشتغال تشکیل شده است.

مشیر پناهی یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی برای تامین مالی دولت را مولدسازی اموال دولتی خواند و افزود: در این راستا ۴۲ هزار ملک دولتی در استان شناسایی شده که هزار و ۷۶۱ مورد آنها مستندسازی نشده است.

وی مجموع ارزش برآورد شده املاک مازاد استان را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۳۵۵ ملک دارای سند برای طرح مولدسازی شناسایی شده که تاکنون ۶۴ ملک به فروش رسیده و ۴۳۳ میلیارد تومان منابع از محل مولدسازی در استان حاصل شده است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی کردستان ادامه داد: اعتبارات هزینه‌ای استان در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که حدود چهار درصد از کل اعتبارات کشور را تشکیل می دهد.