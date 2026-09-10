به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست کمیته سوخت به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای کشور، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای این کارگروه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، گزارشی جامع از وضعیت ذخایر استراتژیک، میزان مصرف سوخت و شیوه‌های مدیریت مصرف انرژی در حوزه برق و گاز در دو سال گذشته ارائه کرد. همچنین اهداف و سیاست‌های آتی این کارگروه به‌منظور کاهش و مدیریت مصرف و تقویت انرژی پایدار در حوزه خانگی و واحدهای صنعتی در فصل زمستان مورد بررسی قرار گرفت.



رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه با تشکر از اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، بر ضرورت کنترل مصرف انرژی تأکید و اظهار داشت: کارگروهی به‌منظور حفظ و تکمیل ذخایر انرژی همچون گاز و برق تشکیل شود. این اقدام نیازمند عزم ملی و همه‌جانبه است و تقویت ارتباطات بخشی و فرابخشی، پیش‌نیاز تمام تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها است. طبیعتا مردم باید نسبت مدیریت مصرف سوخت قانع شوند تا با کاهش مصرف، حامی تداوم چرخه تولید باشند.



آقای پزشکیان با بیان اینکه وضعیت موجود در حوزه سوخت و انرژی از طریق رسانه‌ها برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود، ادامه داد: برای افزایش همکاری و تعامل، می‌توان از ظرفیت محله‌محوری، مساجد، ائمه جمعه و رسانه‌ها نهایت بهره را برد تا هر شهروند یا واحد تولیدی، یک گام به سوی اصلاح الگوی مصرف انرژی بردارد. چنانچه فرهنگ مدیریت مصرف در حکمرانی انرژی در مردم عمیقاً نهادینه شود، روند مدیریت سوخت اصلاح خواهد شد.



رئیس‌جمهور افزود: در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف، دولت پیشگام است و شخصاً بر جزئیات این روند در مجموعه‌ای که مستقر هستیم، نظارت دارم. به‌منظور افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بیشتر سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های متعلق به دولت برای عبور از بحران تعطیل یا ادغام خواهند شد. همچنین توسعه و تسریع در نصب پنل‌های خورشیدی سقفی در واحدهای دولتی همچون استانداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر سیستم روشنایی و گرمایشی هر نهاد دولتی در فصل سرما با الگوی کاهشی کنترل خواهد شد.