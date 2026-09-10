معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
اصلاح باغات در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:در شرایط کنونی سیاست توسعه سطح باغات مورد توجه نیست اما اصلاح و نوسازی باغات موجود و افزایش بهرهوری تولید از برنامههای مهم سازمان جهاد کشاورزی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
صادق نادری در دومین جشنواره بادام خسروشاه با تاکید بر اهمیت این منطقه در تولیدات کشاورزی اظهار کرد:خسروشاه از ظرفیتها و اهمیت ویژهای در بخش کشاورزی برخوردار است و برگزاری چنین جشنوارههایی فرصت مناسبی برای حمایت از بهرهبرداران و معرفی توانمندیهای منطقه به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش کشاورزان و بهرهبرداران در تامین امنیت غذایی کشور گفت:بهرهبرداران بخش کشاورزی را میتوان سربازان گمنام امنیت غذایی دانست که همواره برای تولید و تامین نیازهای کشور آماده بودهاند و در میدان تولید نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردهاند.
نادری افزود: به برکت حضور بهرهبرداران و همچنین فضای یکدلی و صمیمیت موجود امروز شاهد فراوانی کالا و محصولات کشاورزی در کشور هستیم و این دستاورد حاصل تلاش مستمر فعالان بخش کشاورزی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت محصول بادام اظهار کرد: جشنواره بادام، فرصتی برای معرفی این محصول ارزشمند است؛ چرا که بادام از محصولات کمآببر محسوب میشود و بهویژه در کشتهای دیم مصرف آب کمتری دارد.
وی با بیان اینکه کشور با بحران آب و پدیده فرونشست زمین مواجه است گفت: در شرایط کنونی سیاست توسعه سطح باغات مورد توجه نیست، اما اصلاح و نوسازی باغات موجود و افزایش بهرهوری تولید از برنامههای مهم سازمان جهاد کشاورزی به شمار میرود.
نادری ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی با همکاری مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران در مسیر معرفی و تولید ارقام جدید و پربازده گام برداشته است ارقامی که ضمن سازگاری با شرایط اقلیمی، عملکرد و تولید مطلوبی دارند و میتوانند به افزایش بهرهوری در بخش باغبانی کمک کنند.
در این جشنواره از کشاورزان و بهره برداران نمونه خسروشاه تجلیل شد.
گفتنی است دومین جشنواره بادام خسروشاه همراه با نمایشگاه صنایعدستی از ۱۸ تا ۲۰ شهریور ماه هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۱ در خسروشاه برگزار میشود.