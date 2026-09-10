بیش از ۱۰۰ جلد کتاب با کمک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان به دانش آموزان آبادی‌های سخت‌گذر کوه جفتان در بخش شهدادکرمان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان با همکاری پایگاه خبری سوتک گلی بیش از ۱۰۰ جلد کتاب را به دانش آموزان آبادی‌های سخت‌گذر کوه جفتان در بخش شهداد اهدا کرد.

در آبادی‌های کوه‌جفتان مدرسه نیست و دانش آموزان اهل این منطقه برای تحصیل به مدارس سیرچ، کشیتوئیه، چهارفرسخ و کرمان مراجعه می‌کنند.

بیشتر اهالی کوه جفتان عشایر هستند و خانواده‌هایی که دانش آموز دارند با تعطیل شدن مدارس راهی این منطقه می‌شوند. کودکان در کوه جفتان به فعالیت‌هایی مانند چوپانی و کشاورزی مشغول می‌شوند.

رفت و آمد به آبادی‌های کوه جفتان فقط از طریق کوه پیمایی امکانپذیر است و حتی موتورسیلت قادر به تردد به این منطقه نیست.

برای رساندان کتاب‌ها به آبادی‌های کوه جفتان از مسیر روستای مورگن بیش از ۱۲ ساعت کوه پیمایی به تازگی انجام شده است.

شایان ذکر است آبادی‌های کوه جفتان در بخش شهداد از بالاتر از روستای کشیتوئیه تا قبل از مورگن در نزدیکی شهر کرمان و پشت قله جفتان در امتدا شرق به غرب قرار دارند.