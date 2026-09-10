به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا صادقی‌پور گفت: عوامل واحد عملیاتی کلانتری ۱۳۰ نازی‌آباد هنگام گشت‌زنی در محدوده خیابان شهید رجایی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند و بررسی خودرو را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از استعلام مشخصات خودرو از مرکز پیام متوجه شدند این خودرو دارای سابقه سرقت است و بلافاصله نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: خودرو در حالی متوقف شد که یک نفر راننده و یک نفر سرنشین داخل آن حضور داشتند که هر ۲ نفر توسط مأموران دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ رضا صادقی‌پور گفت: خودروی مسروقه نیز پس از انجام اقدامات لازم برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهمان برای ادامه تحقیقات و سیر مراحل قضایی در اختیار مرجع مربوط قرار گرفت.