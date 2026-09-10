نمایشگاه «توان‌آفرین» با هدف معرفی و عرضه آثار هنری و صنایع‌دستی هنرمندان توان‌یاب استان، با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نمایشگاه «توان‌آفرین» با هدف معرفی و عرضه آثار هنری و صنایع‌دستی هنرمندان توان‌یاب استان، با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان افتتاح شد.

نمایشگاه «توان‌آفرین» با مشارکت اداره‌کل بهزیستی استان کرمان، شهرداری کرمان، مؤسسه نیکوکاری رعد کرمان و شرکت دانش‌بنیان هدیه جاده ابریشم، از ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه در مجتمع نیکوکاری رعد کرمان برپاست.

ابوذر عطاپور، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، در آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره به کیفیت بالای آثار ارائه‌شده، گفت: مجموعه‌های دولتی در تهیه هدایای رسمی خود، آثار هنرمندان توان‌یاب را در اولویت قرار خواهند داد.

همزمان با برگزاری نمایشگاه، فروش آنلاین آثار نیز انجام می‌شود و «اکونوگالری» دائمی دیجیتال برای معرفی و عرضه مستمر آثار منتخب هنرمندان راه‌اندازی خواهد شد.