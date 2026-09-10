غلامعلی حداد عادل گفت: هیچ اصلاحی در جامعه بدون آغاز از آموزش و پرورش به نتیجه پایدار نمیرسد و مدارس اسلامی باید کانون تربیت اخلاقی و معرفتی دانش آموزان باشند و تربیت معلمان شایسته و متعهد به عنوان زیربنای تحول در نظام آموزشی جزو اهداف بلند مدت این مجموعه قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست سالانه مشترک هیئت امنا و هیئت مدیره کانون مدارس اسلامی با مدیران منتخب مدارس اسلامی کشور با هدف بررسی راهبرد‌های هویت تربیتی و تحلیل چالش‌های پیش روی نظام تعلیم و تربیت، با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل در این نشست با اشاره به جایگاه رفیع معلمی و تأثیرگذاری عمیق آن بر آینده کشور طی سخنانی گفت: هیچ اصلاحی در جامعه بدون آغاز از آموزش و پرورش به نتیجه پایدار نمیرسد و مدارس اسلامی باید کانون تربیت اخلاقی و معرفتی دانش آموزان باشند و تربیت معلمان شایسته و متعهد به عنوان زیربنای تحول در نظام آموزشی جزو اهداف بلند مدت این مجموعه قرار بگیرد.

جامعه تعلیمات اسلامی نیازمند منشور تربیت دختران است

محمود لولاچیان از پیشکسوتان نظام تعلیم و تربیت کشور در این نشست با تأکید بر لزوم تدوین منشوری جامع برای تربیت دختران مسلمان گفت: این هیئت میتواند خوراک فکری و مدیریتی مناسبی برای مدیران و مؤسسان مدارس فراهم کند، اما به شرط آنکه برنامه‌های عملیاتی و فعال داشته باشد.

وی افزود: ما با وجود زحمات بسیار زیاد در امر تعلیم و تربیت نیازمند برنامه مشخصی برای آینده نگری تربیت دختران در مدارس اسلامی هستیم و بنده این نیاز را می‌بینم که در این امر برنامه‌های مدونی تهیه شود تا در این زمینه بتوانیم با کمک استادان ارجمند به توفیقاتی برسیم.

تربیت‌یافتگان پس از انقلاب، کم‌نظیرترین چهره‌های تاریخ شیعه هستند

حجت‌الاسلام محمدسعید مهدوی‌کنی از اعضای هیئت امنای کانون مدارس اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به دشواری‌های روز‌های اخیر و تأکید بر امیدآفرینی آیات قرآن گفت: دستاورد‌های نظام تعلیم و تربیت پس از انقلاب، چهره‌های نورانی و علمی‌ای پرورانده که در تاریخ شیعه بی‌نظیر است و این ثمره زحمات شما بزرگان است.

وی با اشاره به اینکه ۶ ماه از شهادت رهبر شهید گذشته است و ما ایام سختی را سپری کرده‌ایم افزود: در آموزش‌وپرورش مشکلات فراوانی داریم، اما رهبر شهید بزرگوار ما همواره به ما یادآوری می‌کردند که آنچه پس از این انقلاب نورانی در حوزه تعلیم و تربیت شکل گرفته در تاریخ شیعه کم‌نظیر است چهره‌های معنوی و علمی که در این مقطع پرورش یافتند بی‌نظیرند و این حاصل زحمات شما بزرگواران است تربیت‌کنندگان مدارس اسلامی درواقع پرورش دهندگان پیروان و شیعیان اهل‌بیت (ع) هستند.

کانون مدارس اسلامی همچون «نخ تسبیح» حلقه اتصال مدارس جزیره‌ای است

حسین میرمحمدصادقی از اعضای هیئت امنای کانون مدارس اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به حدیث نبوی درباره ثواب هدایت یک نفر گفت: فعالیت در مجموعه‌های متشکل از ده‌ها مدرسه اسلامی ثوابی عظیم دارد و این کانون میتواند مانند نخ تسبیح مدارس جزیره‌ای را به هم متصل کرده و با تبادل تجربیات نقاط قوت را تقویت و ضعف‌ها را برطرف کند.

وی با اشاره به تاریخچه شکل گیری مدارس اسلامی در کشور افزود: در دور‌های گذشته خانواده‌های متدین اعتقادی به مدارس نوین آموزش وپرورش نداشتند تا اینکه در سال ۱۳۲۲ مرحوم حاج عباسعلی اسلامی جامعه تعلیمات اسلامی را تأسیس کرد و مدارسی که زمانی تا ۱۸۰ باب در سطح کشور گسترش یافت و راه اندازی شد، پس از انقلاب نیز با وجود تفکر دولتی سازی امام خمینی (ره) با سخنرانی معروف خود خطاب به دولت راه را برای تأسیس مدارس غیرانتفاعی هموار کردند.

میرمحمدصادقی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان مدارس اسلامی تصریح کرد: متأسفانه این مدارس به صورت جزیره‌های جدا از هم فعالیت می‌کنند؛ درحالیکه هرکدام مشکلات مشترک، نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. کانون مدارس اسلامی میتواند مانند «نخ تسبیح» این جزیره‌ها را به هم مرتبط کند تا ضمن انتقال تجربیات، مسائل مشترک به گوش مسئولان برسد و زمینه اعتلای همه مدارس فراهم شود.

در این مراسم، علی حسینی توسل دبیرکل کانون مدارس اسلامی گزارشی جامع از عملکرد کانون مدارس اسلامی ارائه دادندو در ادامه خانم‌ها پرتو اعلم و سلیمی نمین در خصوص تعلیم و تربیت و رو ش‌های آموزش به ایراد سخن پرداختند و آقای طریقت گزارشی از طرح ایده پردازان قرآنی دادند.