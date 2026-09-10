

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد علی دهقان دهنوی با تصریح بر اینکه رایزنان بازرگانی باید با نگاهی کلان و توسعه‌محور به مسئولیت خود بنگرند، گفت: نقش رایزن بازرگانی به پیگیری امور جاری محدود نمی‌شود، بلکه باید با شناخت دقیق بازار هدف، ظرفیت‌های تجاری و اقتضائات آن، زمینه‌های جدیدی برای توسعه صادرات و افزایش مراودات تجاری فراهم کند.



به گفته دهقان دهنوی؛ رایزنان بازرگانی باید ضمن برقراری ارتباط مؤثر با بازرگانان و فعالان اقتصادی، با شناسایی موانع، تسهیل فرآیندهای تجاری و ارائه راهکارهای عملیاتی، به افزایش اثربخشی حضور ایران در بازارهای هدف کمک کنند.



وی افزود: ارتباط مستمر رایزنان با داخل کشور، دفاتر تخصصی سازمان و دستگاه‌های مرتبط یک ضرورت انکارناپذیر است؛ چرا که این چنین زمینه‌ساز انتقال به‌موقع اطلاعات و بهره‌گیری از آخرین ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری می‌شود.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین حفاظت از فرصت‌های تجاری موجود و توسعه آنها را از دیگر اولویت‌های رایزنان بازرگانی برشمرد و تصریح کرد: حفظ بازارهای موجود به اندازه ورود به بازارهای جدید اهمیت دارد و باید برای صیانت از فرصت‌های ایجادشده و تعمیق روابط تجاری با این بازارها برنامه‌ریزی شود.



گفتنی است در این نشست، اکبر گداری در عمان، رضا باقری‌فرد در افغانستان، محمود اسکندری در بلاروس، محسن منتظری در مالزی، سیف‌علی ضربی در روسیه، داریوش وثوقی در ترکیه و مجتبی مولایی معین در هند به عنوان رایزنان بازرگانی ج. ا. ایران برای آغاز فعالیت در بازارهای هدف معرفی شدند.