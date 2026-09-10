مراسم رونمایی و معرفی هفت اثر از میراث علمی اندیشمندان استرآباد و جرجان امروز در قم برگزار شد و مدیر موسسه فرهنگي دارالمعرفه با تأکید بر ضرورت احیای این آثار گفت: بخش قابل توجهی از میراث علمی علمای این خطه همچنان در کتابخانه‌ها باقی مانده و باید با تحقیق، تصحیح و انتشار در اختیار پژوهشگران و نسل امروز قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمجتبی نورمفیدی، رئیس موسسه فرهنگی دارالمعرفه و مدیر پژوهشگاه فقه معاصر، در مراسم رونمایی و معرفی هفت اثر از میراث علمی اندیشمندان استرآباد و جرجان با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه در تاریخ علمی ایران گفت: این منطقه در دوره‌هایی کانون علم و مهد فکر و اندیشه بوده و عالمان و اندیشمندان بزرگی در آن پرورش یافته‌اند که آثار مهم و ارزشمندی از آنان به یادگار مانده است.

وی افزود: شمار آثاری که تاکنون از این بزرگان منتشر شده، در مقایسه با آثاری که همچنان در کتابخانه‌ها به صورت گنجی پنهان باقی مانده، بسیار اندک است و وظیفه ماست برای معرفی، تحقیق، تصحیح و انتشار این آثار تلاش کنیم.

رئیس موسسه فرهنگی دارالمعرفه ادامه داد: احیای این میراث علمی، ادای دین به عالمانی است که برای رشد علم و اندیشه و علوم اسلامی و فرهنگ این سرزمین تلاش کرده‌اند و از سوی دیگر می‌تواند چراغ راهی برای نسل امروز و آیندگان باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورمفیدی گفت: در مراسم امروز سه اثر که پیش از این منتشر شده بود معرفی و چهار اثر جدید در موضوعات اصولی، حدیثی و اعتقادی رونمایی شد و امیدواریم تحقیقات انجام‌شده بر روی این آثار، آنها را به منابعی مفید و قابل استفاده برای اهل تحقیق و پژوهش تبدیل کند.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت احیای آثار علمای گذشته گفت: یکی از مسئولیت‌های مهم حوزه‌های علمیه، حفظ و احیای آثار علما در حوزه‌های مختلف فقه، اصول، کلام، اعتقادات و فلسفه است تا پیشینه علمی و ریشه‌های تاریخی تشیع برای جهانیان شناخته شود.

وی با اشاره به کتاب خلاصه الوصول اثر سیدمحمدباقر موسوی استرآبادی افزود: این اثر در میان شرح‌هایی که بر زبده الاصول شیخ بهایی نوشته شده، جایگاه ممتازی دارد و تحقیقات انجام‌شده درباره این آثار نشان می‌دهد اندیشه و آثار علمای استرآباد باید با نگاه علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد و نباید با پیش‌داوری درباره آنها قضاوت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه حوزه‌های علمیه به مسائل جدید جامعه گفت: همان‌گونه که در طول تاریخ، شرایط زمان و مکان در تحول اندیشه‌های علمی اثرگذار بوده است، امروز نیز حوزه‌های علمیه باید مسائل جدید جوامع انسانی را مورد بررسی قرار دهند و در کنار احیای میراث گذشته، پاسخ‌های علمی و مستدل برای نیاز‌های جدید ارائه کنند.

وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی علمی به شبهات مطرح‌شده علیه تشیع در جهان اسلام افزود: حوزه‌های علمیه باید با تحقیق و استدلال وارد این عرصه شوند و حقیقت را برای جهان اسلام روشن کنند؛ در این مسیر باید از روش علمی و گفت‌وگوی منطقی استفاده کرد، چرا که با هتاکی و بدگویی نمی‌توان اندیشه‌ای را به کرسی نشاند.

در این مراسم اعلام شد مؤسسه دارالمعرفه تاکنون هفت اثر از میراث علمی اندیشمندان استرآباد و جرجان را منتشر کرده و دو اثر دیگر نیز در دست تحقیق، تصحیح و آماده‌سازی برای انتشار قرار دارد.

آثار رونمایی‌شده شامل ضوابط الرضاع اثر میرداماد، شرح تهذیب الاحکام و فوائد المکیه از ملا محمدامین استرآبادی، خلاصه الوصول اثر محمدباقر موسوی استرآبادی، رساله عباسیّه اثر سلطان حسین واعظ استرآبادی، شرح قواعد و ترجمه و شرح کتاب اعتقادات صدوق اثر ابوالفتح بن میرمخدوم حسینی استرآبادی است.

همچنین دفتر میراث استرآباد و شرح کتاب مکارم الاخلاق از دیگر آثاری هستند که مراحل تحقیق و آماده‌سازی آنها برای انتشار در حال انجام است.

در این مراسم بر تداوم فعالیت‌های پژوهشی برای شناسایی و احیای میراث علمی علمای استرآباد و جرجان و همچنین توسعه مطالعات فقه معاصر و بررسی مسائل جدید مورد نیاز جامعه تأکید شد.