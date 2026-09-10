پوستر رویداد ایران جان–آذربایجان شرقی ایران طی مراسمی با حضور قائم‌ مقام فرهنگی رئیس سازمان صدا و سیما، مدیران ارشد رسانه ملی و مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی در اتاق جلسات این مرکز به صورت رسمی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رویداد ایران جان این‌بار با محوریت استان آذربایجان شرقی از ۲۴ تا ۳۰ شهریور ماه برگزار می‌شود و ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها، فرهنگ، هنر و توانمندی‌های این استان را در قاب رسانه ملی به تصویر می‌کشد.

پوستر ایران جان–آذربایجان شرقی ایران با بهره‌گیری از تصاویر و نماد‌های هویتی استان از جمله چهره‌های شاخص، شخصیت‌ها و علمای برجسته آذربایجان شرقی طراحی شده است رویکردی که تلاش دارد بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این خطه را در قالبی بصری و متناسب با فضای رویداد به نمایش بگذارد.

این رویداد با هدف معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و تقویت شناخت مخاطبان سراسر کشور از پیشینه، فرهنگ، هنر، جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های این استان در رسانه ملی برگزار خواهد شد.