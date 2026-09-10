اداره اطلاعات انرژی آمریکا، با پیش بینی خود از افزایش قیمت نفت برای امسال و سال آینده اعلام کرد: ذخایر جهانی نفت، تحت فشار کاهش عرضه در غرب آسیا طی جنگ ایران به سرعت رو به کاهش است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، به نقل از رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه پیش بینی خود را درباره قیمت نفت برای امسال و سال آینده افزایش داد، زیرا ذخایر جهانی نفت، تحت فشار کاهش عرضه خاورمیانه طی جنگ ایران به سرعت رو به کاهش است.

افزایش شدید قیمت نفت و سوخت، بارزترین نشانه پیامد‌های بیش از شش ماه جنگ ایران بر بازار‌های جهانی انرژی بوده است؛ جنگی که طی آن، ایران در واکنش به حملات آمریکا، جریان نفت از تنگه هرمز را مختل کرده و به زیرساخت‌های انرژی کشور‌های همسایه حمله کرده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود اعلام کرد ذخایر جهانی نفت از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون بشکه کاهش یافته و احتمال می‌رود تا پایان سال نیز کاهش بیشتری داشته باشد؛ زیرا بخش قابل توجهی از تولید و صادرات نفت خاورمیانه تا پایان سال همچنان متوقف خواهد ماند.

این نهاد اکنون پیش بینی می‌کند قیمت نفت خام برنت به عنوان شاخص جهانی در بازار نقدی، امسال به طور میانگین حدود ۹۱ دلار در هر بشکه باشد که تقریباً ۵ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی آن برای سال ۲۰۲۶ است. همچنین پیش بینی می‌شود قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، امسال به طور میانگین به ۸۴.۶۵ دلار در هر بشکه برسد که آن نیز حدود ۵ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد جریان نفت از غرب آسیا در ماه‌های آینده افزایش یابد، چرا که حجم انتقال نفت به تدریج از تنگه هرمز بیشتر می‌شود و صادرکنندگان نیز از روش‌های جایگزین بیشتری مانند انتقال محموله از کشتی به کشتی استفاده می‌کنند. با این حال، این نهاد هشدار داد هم جریان نفت از تنگه هرمز و هم این مسیر‌های جایگزین همچنان به تحولات جنگ وابسته هستند.

گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا سوم سپتامبر، یعنی پیش از تشدید اخیر تنش‌ها نهایی شده بود. آمریکا و ایران از آخر هفته حملات متقابلی را علیه کشتی‌ها و زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه انجام داده‌اند و همین امر قیمت نفت برنت را روز چهارشنبه به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد : توقف تولید نفت در خاورمیانه در ماه اوت به ۶.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافت، در حالی که در ماه ژوئیه ۵ میلیون بشکه در روز بود.

این نهاد اعلام کرد : حملات به صادرات نفت عربستان سعودی از مسیر باب المندب و کاهش شدید خروج کشتی‌ها از بندر ینبع در دریای سرخ، در افزایش این میزان توقف تولید نقش داشته است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد توقف تولید نفت غرب آسیا در سه ماهه چهارم سال به طور میانگین حدود ۵.۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود و احتمال نمی‌رود تولید و صادرات نفت این منطقه تا سه ماهه دوم سال آینده به سطح پیش از جنگ بازگردد.