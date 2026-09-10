معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت دو متهمی که با معرفی خود به‌عنوان مأمور، یک شهروند تهرانی را در اتوبان آیت‌الله سعیدی متوقف و با تهدید سلاح کلاشینکف و کلت کمری ربوده بودند خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ موسوی‌فر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ربایش، تهدید، ضرب‌وشتم و سرقت اموال وی توسط چند فرد مسلح که خود را مأمور معرفی کرده بودند، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس محتویات پرونده، شاکی اعلام کرده بود حوالی ساعت ۱۰ صبح، هنگام تردد با خودروی شخصی در اتوبان آیت‌الله سعیدی، یک دستگاه خودروی سمند سورن سفیدرنگ با چراغ‌های LED مسیر وی را مسدود کرده است.

سرهنگ موسوی‌فر افزود: متهمان در ادامه، شاکی را در محدوده اتوبان فتح و حوالی یک شرکت لبنیاتی از خودرو پیاده کردند و با تهدید، وی را وادار به امضای برگه‌ای کردند.

وی ادامه داد: این افراد همچنین شاکی را تهدید کرده بودند که در صورت همکاری نکردن، او را به زندان منتقل خواهند کرد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: شاکی پس از رهایی متوجه شد علاوه بر تلفن همراه، مبلغی وجه نقد، عینک و شارژر تلفن همراهش نیز از داخل خودرو به سرقت رفته است.

موسوی‌فر افزود: با توجه به اهمیت موضوع، کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ تحقیقات تخصصی از شاکی را آغاز کرده و با حضور در محل وقوع جرم، بررسی‌های میدانی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته محدوده و خیابان‌های اطراف را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان بررسی تصاویر، خودروی مورد استفاده متهمان شناسایی شد؛ اما بخشی از پلاک خودرو در تصاویر ناخوانا بود. کارآگاهان با انجام اقدامات کارشناسی و بهره‌گیری از سامانه‌های موجود، موفق شدند شماره پلاک را استخراج و مالک خودرو را شناسایی کنند.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: بررسی‌های تخصصی و تطبیق تردد خودرو در زمان وقوع جرم نشان داد این وسیله نقلیه در اختیار یکی از متهمان قرار داشته است.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات، متهم اصلی در محدوده خیابان سی‌متری جی شناسایی و با دستور قضائی دستگیر شد.

سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی‌فر اظهار کرد: متهم در جریان تحقیقات و پس از مواجهه با ادله و مستندات موجود، به ارتکاب جرم اعتراف کرد و از حضور یکی از دوستانش در زمان وقوع حادثه پرده برداشت.

وی افزود: با ادامه اقدامات تخصصی، متهم دوم نیز در محدوده خیابان آزادی شناسایی و دستگیر شد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: هر دو متهم پس از انجام تحقیقات اولیه، برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.