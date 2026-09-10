مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از اجرای طرح گسترده و بی‌سابقه کالیبراسیون خارجی تجهیزات آزمایشگاهی در سطح استان خبر داد و این اقدام را گامی کلیدی در جهت تضمین سلامت آب شرب و ارتقا دقت نتایج آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی با تاکید بر اهمیت تجهیزات آزمایشگاهی به عنوان ستون فقرات کیفیت‌سنجی اظهار کرد: فرایند کالیبراسیون تجهیزات حساس در تمامی آزمایشگاه‌های تابعه آغاز شده و هدف از این اقدام حصول اطمینان از دقت اندازه‌گیری‌ها و انطباق کامل نتایج با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی است تا سلامت عمومی شهروندان با تکیه بر داده‌های دقیق پایش شود.

وی با اشاره به چالش‌های اقلیمی منطقه افزود: شرایط خاص آب‌وهوایی استان از جمله گرمای شدید و نوسانات رطوبتی، فشار مضاعفی بر عملکرد قطعات حساس و سنسور‌های آزمایشگاهی وارد می‌کند.

مدیرعامل آبفا خوزستان ادامه داد: این عوامل جوی در درازمدت می‌تواند باعث انحراف در نتایج آزمایش‌ها شود لذا این عملیات پیشگیرانه برای شناسایی و اصلاح فرسایش‌های ناشی از شرایط اقلیمی در دستور کار قرار گرفته است.

حاتمی خاطرنشان کرد: اجرای متمرکز و سراسری این عملیات کالیبراسیون خارجی علاوه بر اصلاح انحرافات احتمالی، شبکه آزمایشگاهی استان را برای نخستین‌بار به استاندارد‌های جهانی (ISO/IEC ۱۷۰۲۵) نزدیک کرده و باعث ایجاد یک استاندارد واحد و یکپارچه در تمامی شهر‌های تابعه استان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با استناد به گزارش‌های واحد کنترل کیفی، از روند اجرای این طرح که از ابتدای سال جاری توسط یک شرکت معتبر استانی آغاز شده است خبر داد و گفت: این فرایند تمامی واحد‌های تخصصی از جمله آزمایشگاه‌های میکروبی، شیمیایی و فاضلاب در ستاد شرکت و همچنین آزمایشگاه‌های شهر‌های مختلف را در بر می‌گیرد.

وی اظهار کرد: تاکنون ۸۵ تجهیز حساس در آزمایشگاه مرکزی ستاد با موفقیت کالیبره شده‌اند همچنین ۶۲ تجهیز آزمایشگاهی دیگر نیز در شهر‌های شوش، شوشتر، آبادان، خرمشهر، مسجدسلیمان و امیدیه تحت عملیات تخصصی کالیبراسیون قرار گرفته‌اند.

حاتمی با تاکید بر استمرار این روند تصریح کرد: این اقدام یک عملیات مقطعی نبوده بلکه با هدف حفظ اندازه‌شناسی و تضمین عملکرد دقیق تمامی دستگاه‌ها، در تمام نقاط استان بدون وقفه ادامه خواهد یافت تا بالاترین سطح کیفی در خدمت‌رسانی به مردم خوزستان محقق شود.