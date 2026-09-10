همزمان با برگزاری تجمع شبانه مردم بندرعباس در بوستان غدیر، مسابقه میدان‌یار با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و سنجش دانش، مهارت‌های نظامی و آمادگی جسمانی شرکت‌کنندگان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، داور بخش نظامی مسابقه میدان‌یار گفت: شرکت‌کنندگان در چهار رشته رجزخوانی، اسلحه‌شناسی، خودامدادی و مهارت‌های نظامی با یکدیگر به رقابت می‌کنند.

صادق پهلوانی افزود: این مسابقه به مدت ۱۲ شب و با مشارکت مردم، گروه‌های مردم‌نهاد وصداوسیمای مرکز خلیج فارس در سه بخش نظامی، امداد و نجات و فرهنگی برگزار می‌شود.

وی گفت: علاقه‌مندان بدون محدودیت سنی می‌توانند به صورت انفرادی، گروهی و خانوادگی در این رقابت شرکت کنند.

صادق پهلوانی افزود: علاقه‌مندان برای نام‌نویسی در این مسابقات می‌توانند به پایگاه‌های بسیج در استان مراجعه کنند.