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همزمان با برگزاری تجمع شبانه مردم بندرعباس در بوستان غدیر، مسابقه میدانیار با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و سنجش دانش، مهارتهای نظامی و آمادگی جسمانی شرکتکنندگان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، داور بخش نظامی مسابقه میدانیار گفت: شرکتکنندگان در چهار رشته رجزخوانی، اسلحهشناسی، خودامدادی و مهارتهای نظامی با یکدیگر به رقابت میکنند.
صادق پهلوانی افزود: این مسابقه به مدت ۱۲ شب و با مشارکت مردم، گروههای مردمنهاد وصداوسیمای مرکز خلیج فارس در سه بخش نظامی، امداد و نجات و فرهنگی برگزار میشود.
وی گفت: علاقهمندان بدون محدودیت سنی میتوانند به صورت انفرادی، گروهی و خانوادگی در این رقابت شرکت کنند.
صادق پهلوانی افزود: علاقهمندان برای نامنویسی در این مسابقات میتوانند به پایگاههای بسیج در استان مراجعه کنند.