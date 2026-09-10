معاون اشتغال بنیاد برکت کشور گفت: در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی و به همت بنیاد برکت از ۵ هزار طرح ورزشی در سال جاری با اعتباری بیش از یک هزار میلیارد تومان حمایت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نیازی معاون اشتغال بنیاد برکت کشور و گوهری مدیر منطقه ۳ بنیاد ‌برکت در سفر به استان خراسان‌رضوی با حضور در شهر چخماق از توابع شهرستان زاوه از مجموعه ورزشی صفا که به همت بنیاد برکت راه‌اندازی شده است، بازدید کردند.

مرتضی نیازی با تاکید بر اینکه در حوزه شور و نشاط اجتماعی، ۳۵۰ طرح در استان خراسان رضوی مورد حمایت قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: طرح مجموعه آبی صفا شهرستان زاوه که تنها مجموعه آبی و تفریحی منطقه می‌باشد و با حمایت بنیاد برکت پس از یک سال وقفه، با مشارکت خود مردم این منطقه راه‌اندازی شده و روزانه حداقل ۲۰۰ نفر از این مجموعه استفاده می‌کنند.

معاون اشتغال بنیاد برکت اظهار کرد: بنیاد برکت در راستای رسالت خود که همان خدمت به مردم می‌باشد، نسبت به ایجاد شور و نشاط اجتماعی که از ملزومات حال حاضر جامعه می‌باشد، بی تفاوت نیست.