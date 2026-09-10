رئیس هیئت امنای کانون مدارس اسلامی گفت: شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی که هریک از جایگاه معلمی و نظام تعلیم و تربیت به عرصه سیاست گام نهادند، در دوره‌های حساس از تاریخ انقلاب، سکان اداره کشور را به دست گرفتند و نشان دادند که مدرسه و دانشگاه، مهمترین خاستگاه برای پرورش مدیران تراز اول نظام اسلامی محسوب میشود.

شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی؛ برخاسته از مکتب تعلیم و تربیت اسلامی هستند

شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی؛ برخاسته از مکتب تعلیم و تربیت اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامعلی حداد عادل در نشست سالانه مشترک هیئت امنا و هیئت مدیره کانون مدارس اسلامی بامدیران منتخب مدارس اسلامی کشور با اشاره به چالش‌های فراروی مدارس در حوزه فرهنگ عمومی با قدردانی از تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش در برگزاری موفق امتحانات نهایی در شرایط بحرانی کشور افزود: برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در شرایطی که کشور با حملات موشکی و فضاسازی رسانه‌ای مواجه بود، کاری بس دشوار بود که اگر وزارتخانه در این مسیر کوتاهی می‌کرد، فاجعه‌ای بزرگ در نظام آموزشی و کنکور رخ میداد. از این رو باید از زحمات شبانه روزی همکاران در وزارت آموزش و پرورش قدردانی کرد.

وی افزود: با وجود تورم و گرانی‌های افسارگسیخته چگونه می‌توان معلم را راضی نگه داشت که با انگیزه کامل پای کار بیاید؟ این بزرگترین چالش وزارتخانه است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

رئیس هیئت امنای کانون مدارس اسلامی گفت: وقتی در بعضی جا‌ها و خیابان‌ها با صحنه‌هایی مواجهیم که با عفت عمومی همخوانی ندارد، از یک مدیر مدرسه دولتی چگونه انتظار می‌رود که ضوابط را به طور کامل بتواند اجرا کند؟ متأسفانه بسیاری از مسائل خارج از مدرسه، کار را برای نظام تعلیم و تربیت به شدت دشوار کرده است و با این همه تلاطم در جامعه، مدارس چه کاری از پیش میبرند؟

وی با ابراز دغدغه از وضعیت مدارس دولتی گفت: امروز فضای مدارس دولتی با دهه ۶۰ تفاوت اساسی دارد از این رو باید توسعه مدارس اسلامی را جدی بگیریم و یک لحظه از این هدف غافل نشویم.

حداد عادل گفت: آیات قرآن به ما می‌آموزد برای پاکی دل‌ها از کینه به درگاه الهی تضرع کنیم خداوند در سوره حشر به مؤمنان تعلیم داده که برای یکدیگر طلب مغفرت کنند و از دلهایشان کینه را بزدایند باید مراقب باشیم بر سر مسائل واهی دچار تفرقه نشویم.

وی در دومین توصیه خود با انتقاد از رویکرد صرفاً طلبکارانه در برخی تشکل‌ها خاطرنشان کرد: متأسفانه در بعضی از جمع‌ها عده‌ای فقط نقش منتقد را ایفا میکنند و هیچ باری بر دوش نمی‌گیرند این شیوه نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه روحیه تعاون را تضعیف می‌کند.

عضو شورای عالی آموزش وپرورش سومین توصیه خود را اینگونه عنوان کرد و گفت: عضویت در کانون نباید صرفاً یک عنوان تشریفاتی باشد باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که هر مدرسه‌ای که به ما می‌پیوندد از لحاظ نرم افزاری، مشاوره‌ای و حتی کمک‌های اضطراری احساس کند که این عضویت برایش آورده دارد اگر کانون فقط به برگزاری جلسات سالانه و اهدای لوح تقدیر خلاصه شود کارایی خود را از دست خواهد داد.

حدادعادل در چهارمین توصیه خود بر توسعه کمی و جذب مدارس جدید تأکید کرد و گفت: «باید برای جذب مدارس همسو در سراسر کشور برنامه‌ای جدی داشته باشیم متأسفانه برخی تشکل‌ها و انجمن‌ها که روزگاری پویا بودند امروز آن پویایی گذشته را ندارند و هیچ ارتباطی با نسل جوان نمی‌گیرند ما نباید چنین سرنوشتی پیدا کنیم باید جرأت کنیم و سرزمین‌های فتح نشده را تصرف کنیم یعنی با تشکیل کارگروه‌های فعال تعداد اعضای کانون را افزایش دهیم.

رئیس هیئت امنای کانون مدارس اسلامی در پایان با اشاره به داستان سیمرغ عطار گفت: همانگونه که سیمرغ در منطق الطیر خود سی مرغ بودند، کانون نیز به تک تک اعضای خود نیازمند است و نباید فکر کنیم کانون فقط به چند نفر هیئت مدیره خلاصه می‌شود بلکه همه ما باید باری بر دوش بگیریم و عملاً به یاری این مجموعه بشتابیم.