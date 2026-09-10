نوزدهمین رویداد ملی فرهنگی و گردشگری آش و غذا‌های سنتی شهرستان نیر با استقبال پرشور مردم و گردشگران در منطقه نمونه گردشگری بولاغلار آغاز شد.

آغاز رویداد ملی فرهنگی و گردشگری آش و غذا‌های سنتی در نیر

آغاز رویداد ملی فرهنگی و گردشگری آش و غذا‌های سنتی در نیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرماندار شهرستان نیر در آیین افتتاحیه این جشنواره با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویداد‌هایی اظهار کرد: این رویداد با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری منطقه و همچنین بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار می‌شود و در این جشنواره از ۱۰ استان کشور در قالب ۸۰ غرفه حضور دارند.

حسن قبادی افزود: منطقه نمونه گردشگری بولاغلار با داشتن ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی ویژه، بستری ایده‌آل برای توسعه صنعت گردشگری استان اردبیل به شمار می‌رود و برپایی این جشنواره‌ها نقش مهمی در رونق اقتصاد بومی و پویایی فرهنگی ایفا می‌کند.

وی گفت: نوزدهمین رویداد ملی آش و غذا‌های سنتی نیر تا جمعه در منطقه بولاغلار میزبان علاقه‌مندان، گردشگران و اهالی فرهنگ از سراسر کشور خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل هم گفت: شهرستان نیر با وجود ظرفیت‌های متعدد در حوزه گردشگری، جایگاه واقعی خود را در این صنعت به دست نیاورده است و برنامه‌های مختلف در راستای توسعه گردشگری نیر پیگیری می‌شود.

جلیل جباری با اشاره به اهمیت برگزاری ۱۹ دوره‌ای این رویداد، افزود: برگزاری چنین رویدادی به صورت هرساله و در یک مکان مشخص فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت‌های نیر در سطح ملی است که به عنوان هدف اصلی این رویداد تلقی می‌شود و تلاش می‌کنیم سهم شهرستان نیر از جذب گردشگران ورودی یه استان افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: جذب سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های شهرستان از دیگر اهداف ما در راستای رونق گردشگری است که با برگزاری همایش سرمایه‌گذاری و انعقاد تفاهمنامه با هلدینگ هگتا برای ایجاد دهکده سلامت در آستانه ایجاد یک محرک جدی برای تبدیل نیر به مقصد گردشگری قرار داریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن قدردانی از همه افرادی که برای برگزاری رویداد آش و غذا‌های سنتی همکاری و تلاش کرده‌اند، ادامه داد: حمایت از همه سرمایه‌گذاران برای حضور در حوزه گردشگری شهرستان نیر با تمام توان و در همه جهات از جمله صدور مجوز‌های لازم، تسهیل روند و پرداخت تسهیلات انجام می‌شود تا ضمن افزایش جذب گردشگران، تاسیسات اقامتی و گردشگری نیز در این شهرستان توسعه پیدا کند.