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نوزدهمین رویداد ملی فرهنگی و گردشگری آش و غذاهای سنتی شهرستان نیر با استقبال پرشور مردم و گردشگران در منطقه نمونه گردشگری بولاغلار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرماندار شهرستان نیر در آیین افتتاحیه این جشنواره با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی اظهار کرد: این رویداد با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی توانمندیها و ظرفیتهای کمنظیر گردشگری منطقه و همچنین بسترسازی مناسب برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی برگزار میشود و در این جشنواره از ۱۰ استان کشور در قالب ۸۰ غرفه حضور دارند.
حسن قبادی افزود: منطقه نمونه گردشگری بولاغلار با داشتن ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی ویژه، بستری ایدهآل برای توسعه صنعت گردشگری استان اردبیل به شمار میرود و برپایی این جشنوارهها نقش مهمی در رونق اقتصاد بومی و پویایی فرهنگی ایفا میکند.
وی گفت: نوزدهمین رویداد ملی آش و غذاهای سنتی نیر تا جمعه در منطقه بولاغلار میزبان علاقهمندان، گردشگران و اهالی فرهنگ از سراسر کشور خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل هم گفت: شهرستان نیر با وجود ظرفیتهای متعدد در حوزه گردشگری، جایگاه واقعی خود را در این صنعت به دست نیاورده است و برنامههای مختلف در راستای توسعه گردشگری نیر پیگیری میشود.
جلیل جباری با اشاره به اهمیت برگزاری ۱۹ دورهای این رویداد، افزود: برگزاری چنین رویدادی به صورت هرساله و در یک مکان مشخص فرصت خوبی برای معرفی ظرفیتهای نیر در سطح ملی است که به عنوان هدف اصلی این رویداد تلقی میشود و تلاش میکنیم سهم شهرستان نیر از جذب گردشگران ورودی یه استان افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: جذب سرمایهگذاران و توسعه زیرساختهای شهرستان از دیگر اهداف ما در راستای رونق گردشگری است که با برگزاری همایش سرمایهگذاری و انعقاد تفاهمنامه با هلدینگ هگتا برای ایجاد دهکده سلامت در آستانه ایجاد یک محرک جدی برای تبدیل نیر به مقصد گردشگری قرار داریم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل ضمن قدردانی از همه افرادی که برای برگزاری رویداد آش و غذاهای سنتی همکاری و تلاش کردهاند، ادامه داد: حمایت از همه سرمایهگذاران برای حضور در حوزه گردشگری شهرستان نیر با تمام توان و در همه جهات از جمله صدور مجوزهای لازم، تسهیل روند و پرداخت تسهیلات انجام میشود تا ضمن افزایش جذب گردشگران، تاسیسات اقامتی و گردشگری نیز در این شهرستان توسعه پیدا کند.