پخش زنده
امروز: -
مجری سد و نیروگاه چمشیر گفت: استفاده مؤثرتر از منابع آبی و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق کشور و صرفهجویی در مصرف سوخت فسیلی ناشی از تولید انرژی برقآبی با ارزش سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار است.
محمد هنربخش در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، با اشاره به بهرهبرداری رسمی از چهار واحد نیروگاه برقآبی چمشیر گفت: سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر گچساران قرار دارد. این سد با حجم مخزن ۲.۳ میلیارد مترمکعب طراحی شده است و دارای یک نیروگاه با ظرفیت ۱۷۵ مگاوات است.
وی ادامه داد: این نیروگاه ۴۸۰ مگاوات ساعت انرژی سالانه در تراز نرمال تولید میکند و شامل پنج واحد نیروگاهی؛ شامل ۳ واحد ۵۵ مگاواتی و ۲ واحد ۵ مگاواتی است.
مجری سد و نیروگاه چمشیر با اشاره به اینکه در هفته آینده شاهد بهرهبرداری تجاری این نیروگاه هستیم، افزود: فرآیند آمادهسازی چهار واحد جدید نیروگاه برقآبی چمشیر به مراحل نهایی رسیده و با افتتاح رسمی این واحدها، مجموعاً ۱۲۰ مگاوات به ظرفیت تولید برقآبی کشور افزوده میشود.
هنربخش بیان کرد: بهرهبرداری از این واحدها علاوه بر افزایش توان تولید برقآبی، به ارتقای سطح پاسخگویی شبکه در زمان اوج مصرف و تقویت تأمین برق پایدار و مطمئن کمک شایانی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: این اقدام همچنین گامی عملی در جهت تکمیل ظرفیتهای تولید برق، استفاده مؤثرتر از منابع آبی و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق کشور و صرفهجویی در مصرف سوخت فسیلی ناشی از تولید انرژی برقآبی با ارزش سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار است.
مجری سد و نیروگاه چمشیر با اشاره به تکمیل تعمیرات اساسی نیروگاه رودبار لرستان گفت: سد جریانی رودبار لرستان در ۱۰۰ کیلومتری علی گودرز در استان لرستان با قابلیت تولید انرژی سالانه ۱۰۰۰ گیگاوات ساعت انرژی است و دارای دو واحد ۲۲۵ مگا واتی است.
هنربخش بیان کرد: این پروژه در سال گذشته در مرحله تعمیرات اساسی قرار داشت و اواخر سال گذشته پیمانکار چینی به دلیل شرایط جنگی کشور را ترک کرد، اما با توان داخلی توانسیتم عملیات تعمیر اساسی توربین ژنراتور و راهاندازی واحد ۲ را با موفقیت انجام دهیم. این کار در رودبار لرستان به عنوان نیروگاه در حال کار جزء نخستینها در تعمیرات اساسی نیروگاههای کشور است.