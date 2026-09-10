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همایش کشاورزان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی در میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: مشکل تامین نهاده و آب برای دشت شمال میناب از مهمترین مشکلات کشاورزان بود.
محمد رادمهر افزود: مقرر شد آب کشاورزی دشت شمال از سد شمیل و نیان تامین شود.
وی گفت: تامین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی نیز به زودی رفع میشود.
فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: شهرستان میناب قطب کشاورزی خارج از فصل استان است.
رادمهر افزود: با اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش و ایجاد صندوقهای توسعه در بخش کشاورزی زمینه توانمندسازی کشاورزان فراهم میشود.