دادستان شهرستان اندیمشک از کشف یک محموله ۲۵ تنی کنجاله سویای دامی مخلوط با مقادیر زیادی شن، ماسه و ناخالصی و دستگیری متهمان این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند گفت: در پی گزارش و بررسی‌های انجام‌شده و با دستور مستقیم دادستانی، یک محموله ۲۵ تنی کنجاله سویای دامی که با مقادیر زیادی شن، ماسه و سایر ناخالصی‌ها مخلوط شده بود، در یک سوله واقع در ابتدای جاده اندیمشک به اهواز کشف و متهمان این پرونده دستگیر شدند.

وی افزود: این محموله در مسیر انتقال از مبدأ به مقصد قرار داشت که سودجویان در یک سوله، کنجاله سویا را با مواد معدنی و ناخالصی ترکیب کرده بودند تا از این طریق با افزایش حجم محصول، سود بیشتری کسب کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک خاطرنشان کرد: کنجاله سویا یکی از مواد اولیه مورد استفاده در تهیه خوراک دام و طیور است و مخلوط کردن آن با مواد غیرقابل هضم مانند شن و ماسه می‌تواند موجب بروز مشکلات گوارشی، کاهش رشد دام و طیور و وارد شدن خسارت به صنعت پرورش دام و طیور شود.

سپهوند ادامه داد: در پی این اقدام، راننده کامیون و همدست وی، با دستور قضایی بازداشت و روانه زندان شدند و کامیون حامل این محموله نیز توقیف شد.

وی تصریح کرد: اقدام صورت‌گرفته بر اساس مقررات قانونی مربوط به تهدید علیه بهداشت عمومی و قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی، از مصادیق مخلوط کردن یک جنس با جنس دیگر و عرضه کالای مغشوش محسوب می‌شود و با مرتکبان آن مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان اندیمشک با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با سودجویان و متخلفان در حوزه سلامت و بهداشت عمومی، گفت: صیانت از سلامت و بهداشت عمومی از اولویت‌های دستگاه قضایی و خط قرمز ماست و با افرادی که با هدف کسب سود، سلامت جامعه و کیفیت محصولات مورد استفاده در زنجیره تولید مواد غذایی و خوراک دام و طیور را تهدید کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

سپهوند تأکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان اندیمشک در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع برخورد با تخلفات و اقدامات سودجویانه‌ای را که سلامت عمومی و حقوق مردم را تهدید می‌کند، با جدیت دنبال خواهد کرد.