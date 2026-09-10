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ماه گذشته میلادی، گرم ترین ماه ثبت شده در تاریخ بود و انسانها در صد هزار سال گذشته چنین دماهای بالایی را تجربه نکردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از شبکه تلویزیونی ب اف ام (فرانسه ) ماه اوت ۲۰۲۶، گرمترین ماهی بود که تاکنون در سراسر جهان ثبت شده است. همچنین، این بدترین تابستان برای اروپای غربی بود.
براساس دادههایی که از سازمان هواشناسی کوپرنیکوس (Copernicus) اروپا به دست آمده است. انسانها در صد هزار سال گذشته چنین دماهای بالایی را تجربه نکردهاند.
صد هزار سال، معادل بیش از چهار هزار نسل بشر است. در این مدت ما هرگز چنین چیزی ندیده بودیم؛ میانگین دمای روی زمین نزدیک به ۱۷ درجه برای همین ماه اوت بود.
این میزان، افزایش بیش از ۱ ممیز ۶۵ صدم درجه را نشان میدهد که با رکورد ژوئیه ۲۰۲۳ برابری میکند. همچنین بالاترین میانگین دمای سطح دریا نیز به شمار میرود. در ۲۲ اوت، دمای سطحی ۲۱ درجه ثبت شد که گسترهای از اقیانوس منجمد شمالی تا اقیانوس آرام را در بر میگرفت.
در همین حال، موج گرمای دریایی همچنان ادامه دارد و دمای آب در سواحل جزیره کرس امروز از ۲۸ درجه فراتر رفته است. بدین ترتیب، ماه اوت امسال پایان بخش گرمترین تابستان در اروپای غربی و گرمترین تابستان ثبت شده در تاریخ فرانسه بوده است. در مجموع، دست کم ۵۳ روز موج گرما، شامل چهار روز گرمای شدید در طول سه ماه، به ثبت رسید که طولانیترین آنها نیز در همین ماه اوت رخ داد.