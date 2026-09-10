به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان کنگان در حین کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و با وجود دستور ایست با تمرد و مقاومت شدید راننده مواجهه شدند.

وی افزود: در یک عملیات پلیسی و با استفاده از تجهیزات نگهدارنده، خودرو توقیف شد.

سردار سوسنی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۱۰ عدد انواع دوربین‌های مدار بسته به همراه تجهیزات و لوازم جانبی کشف شد، بیان کرد: ارزش این محموله ۵۰ میلیارد ریال توسط کارشناسان ارزیابی شده است.