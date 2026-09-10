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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود از شناسایی و جمعآوری ۲۰ دستگاه ماینر قاچاق در ۳ مرحله عملیات در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود گفت: در پی اجرای اقدامات قضایی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در این شهرستان، ۳ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در لنگرود شناسایی و در عملیات جداگانه، ۲۰ دستگاه ماینر جمع آوری شد.
محمد کرمی افزود: برای کاربران غیرمجاز دستگاههای استخراج رمزارز، پرونده قضایی به جرم استفاده غیرمجاز از برق، نگهداری کالای قاچاق، اخلال در نظام اقتصادی، کسب مال از طریق نامشروع و پولشویی تشکیل و و روند تعقیب قضایی آنها آغاز شد.
وی گفت: جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، در کاهش بار ترانسفورماتورها و فیدرهای توزیع، جلوگیری از اضافهبار و آسیب به تجهیزات شبکه، کاهش تلفات فنی و غیرفنی، پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان نقش مؤثری داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب لنگرود گفت: دستگاه قضا با هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی و فعالیتهای غیرقانونی که موجب تضییع بیتالمال، اخلال در امنیت اقتصادی و آسیب به زیرساختهای حیاتی شود، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.