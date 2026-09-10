سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی در بخش‌هایی از شمال کشور خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این هشدار، امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور، گلستان، شرق مازندران و ارتفاعات سمنان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ خواهند بود.

جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، صاعقه و احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات از پیامد‌های این سامانه پیش‌بینی شده است.

هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیرضروری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی خودداری کنند و هنگام تردد در محور‌های مواصلاتی احتیاط داشته باشند.

همچنین بر آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی، راهداری و شهرداری‌ها و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی تأکید شده است.