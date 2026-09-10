پخش زنده
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ویژهبرنامه زنده «خط اول» رادیو فرهنگ، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه از ساعت ۲۱ تا ۲۲، بهصورت زنده از میدان ولیعصر تهران روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با حضور مسعود براتی، کارشناس ارشد روابط بینالملل و فعال فرهنگی، به موضوع رزمندگان و پیامهای امیدبخش مردم به آنان میپردازد.
در بخش مسابقه پیامکی این برنامه نیز از مخاطبان پرسیده میشود: «توی این روزهای جنگ، اگه بخواهید یک جمله کوتاه به رزمندگان عزیز کشورمون بگید، اون جمله چیه؟»
«خط اول» با همراهی قرارگاه جهاد تبیین شهید دیالمه و از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش میشود.
فاطمه محمدیانفر تهیهکننده و آیتمساز، جعفر شعاعی سردبیر، فیروزه آدابی گوینده، مسعود مصدرالامور گزارشگر، محبوبه نجفعلی نویسنده و سودابه خراج مسئول هماهنگی این ویژهبرنامه هستند.