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معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به کاهش نرخ کشف منابع جدید فلزات بحرانی و بهویژه مس و افزایش عمق اکتشافات در جهان، گفت: اکتشاف در اعماق، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده معدنکاری، تداوم استخراج پایدار و تولید مس است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ شهریار متوکل، افزود: از سال ۲۰۰۷ با وجود افزایش حجم اکتشافات و سرمایهگذاریها، نرخ کشف منابع جدید فلز مس و عناصر همراه روندی کاهشی داشته و در مقابل، میانگین عمق اکتشافات معدنی، بهویژه در حوزه مس، افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: از حدود سال ۲۰۲۰ به بعد، بخش قابل توجهی از آثار و کانسارهای فلزی، بهویژه مس، در عمق بیش از ۵۰۰ متر و در برخی موارد تا ۱۰۰۰ متر و بیشتر شناسایی شدهاند؛ از اینرو حرکت به سمت اکتشافات عمیق، ضرورتی راهبردی برای آینده صنعت معدن است.
فاصله ۱۲ تا ۱۶ساله از کشف تا معدن
متوکل با تأکید بر ضرورت پیوند اکتشاف با استخراج گفت: زمانی که به سمت اکتشاف در اعماق حرکت میکنیم، باید از ابتدا هدف نهایی، یعنی بهرهبرداری از ذخیره، مشخص باشد.
این عضو هیئتمدیره و معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس ایران ادامه داد: فاصله زمانی میان کشف یک منبع معدنی تا تبدیل آن به معدن فعال در جهان به حدود ۱۲ تا ۱۶سال رسیده است؛ بنابراین، اکتشافات عمیق باید همزمان با مطالعات فنی و اقتصادی و طراحی روش استخراج پیش برود تا فاصله میان کشف ذخیره و آغاز بهرهبرداری کاهش یابد.
معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس تأکید کرد: افزایش منابع معدنی علاوه بر تضمین تولید پایدار، جایگاه کشور را در ردهبندی جهانی ذخایر استراتژیک و بحرانی ارتقا میدهد و با توجه به نقش مس در اقتصاد و صنایع آینده، میتواند قدرت چانهزنی کشور در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان را افزایش دهد.
اکتشاف عمیق و ضرورت توسعه معدنکاری زیرزمینی
متوکل با اشاره به ضرورت توسعه دانش معدنکاری زیرزمینی در کشور گفت: در برخی روشهای پیشرفته استخراج زیرزمینی، تجربه اجرایی کافی در کشور وجود ندارد و باید در طراحی معادن زیرزمینی از دانش و روشهای بهروز جهانی استفاده کنیم.
وی از استادان، متخصصان و صاحبنظران این حوزه درخواست کرد در مطالعات و طراحی معادن زیرزمینی شرکت ملی صنایع مس ایران مشارکت کنند و گفت: این شرکت از همکاری جامعه دانشگاهی و متخصصان داخلی برای بهرهگیری از دانش بومی و طراحی روشهای معدنکاری زیرزمینی استقبال میکند.
فناوریهای نوین در خدمت اکتشاف ذخایر پنهان
متوکل در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش فناوریهای نوین در افزایش دقت اکتشافات تأکید کرد و گفت: تلفیق دادههای ژئوشیمی، ژئوفیزیک، حفاری اکتشافی و اطلاعات زمینشناسی با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین و ایجاد مدلهای سهبعدی پویا، میتواند مسیر اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق را دقیقتر و هدفمندتر ترسیم کند.
معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس با تأکید بر اینکه حرکت اکتشافات به سمت اعماق بیشتر، نیازمند تغییر رویکرد در مطالعات و طراحی معادن است، گفت: اکتشاف عمیق باید از ابتدا با نگاه به بهرهبرداری، روش استخراج و امکان تبدیل منابع زمینشناسی به ذخایر معدنی قابل بهرهبرداری دنبال شود.