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طرح بهسازی و آسفالت مسیر روستایی بیمارستان-بدرانی در دهستان جفال شادگان به طول ۳.۵ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم بهرهبرداری این طرح اظهار کرد: با وجود چالشهای اقتصادی و محدودیتهای اعتباری، روند تکمیل طرحهای نیمهتمام جادهای در شهرستان با شتاب ادامه دارد.
او بر لزوم خدمترسانی بیوقفه به مردم تاکید کرد و با اشاره به رویکرد عدالتمحور در توسعه زیرساختها بیان کرد: نگاه ما در اجرای پروژههای عمرانی، نگاهی کلان و مبتنی بر عدالت اجتماعی است. ما شهرستان شادگان را یک خانواده بزرگ میدانیم و در تعریف پروژهها، توازن در توزیع خدمات در تمامی دهستانها اعم از جفال، حسینی، منصوره، آبشار، دارخوین، بوزی و خنافره را در اولویت قرار دادهایم.
خنفری با اشاره به عزم مجموعه اجرایی شهرستان برای تکمیل طرحهای نیمهتمام افزود: علیرغم تمامی شرایط حساس اقتصادی و تحریمها، هیچ مانعی نمیتواند جلوی خدمت صادقانه به مردم را بگیرد. هماکنون پروژههای متعددی در ۷ محور مواصلاتی شادگان فعال است که با همت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان، فرمانداری و پیمانکاران متعهد منطقه، یکی پس از دیگری در حال تکمیل و بهرهبرداری هستند.
نماینده مردم شادگان، با اشاره به اهمیت صیانت از زیرساختهای ایجاد شده، حفظ و حراست از اموال عمومی و تجهیزات جادهای را وظیفهای همگانی برشمرد و از عموم شهروندان درخواست کرد تا با مشارکت مسئولانه خود، خادمان مردم را در نگهداری و حفاظت از این سرمایههای ملی یاری کنند.
وی با اشاره به پروژههای آینده خاطرنشان کرد: پروژه جاده بهشتزهرا (عنایتی) که یکی از مطالبات پرتردد و مهم مردم است نیز با دستورات ویژه و اقدامات فراتر از استانداردهای معمول، در مراحل پایانی قرار دارد و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید تا دغدغه شهروندان در ترددهای زیارتی و روزهای پنجشنبه مرتفع شود.