به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: از اواخر روز شنبه تا اواسط وقت یکشنبه، جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش شرجی و رطوبت در سواحل و مناطق جنوبی و تا حدودی مرکزی استان خواهند شد.

محمد سبزه زاری افزود: از بعد از ظهر یکشنبه سرعت وزش باد در بخش‌های غربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود؛ در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

سبزه زاری با اشاره به اینکه تا اوایل هفته آینده تغییر قابل توجهی در دما مورد انتظار نیست گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۵.۲ و ایذه با ۱۹.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۴۴.۲ و حداقل ۲۴.۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

پدیده شرجی هفته جاری بر بیشتر نقاط استان مستقر بود و بیشترین میزان رطوبت ۲۴ ساعت گذشته استان در بندرماهشهر ۷۸، هندیجان ۷۲، شوش ۶۵، گتوند ۶۵

و اهواز و ایذه ۶۰ درصد گزارش شده است.