به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده حوزه مقاومت شهری امام رضا در حاجی آباد گفت: ده گروه ۵ نفره آقایان و خانم‌ها در این مسابقه حضور داشتند.

سرگرد محمدرضا حسین پور افزود: شرکت کنندگان در ۴ بخش مهارت‌های عملی باز و بسته کردن سلاح، خود امدادی و دگر امدادی، فرهنگی و روایت میدان با هم رقابت کردند.

وی گفت: پس از پایان رقابت‌های شهری و مشخص شدن نتایج مرحله شهرستانی، گروه‌های برتر به مسابقات استانی معرفی می‌شوند.