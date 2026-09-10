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مسابقه میدان یار با هدف ارتقای آمادگی برای دفاع از میهن و سنجش توانمندیها در شهر حاجی آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده حوزه مقاومت شهری امام رضا در حاجی آباد گفت: ده گروه ۵ نفره آقایان و خانمها در این مسابقه حضور داشتند.
سرگرد محمدرضا حسین پور افزود: شرکت کنندگان در ۴ بخش مهارتهای عملی باز و بسته کردن سلاح، خود امدادی و دگر امدادی، فرهنگی و روایت میدان با هم رقابت کردند.
وی گفت: پس از پایان رقابتهای شهری و مشخص شدن نتایج مرحله شهرستانی، گروههای برتر به مسابقات استانی معرفی میشوند.