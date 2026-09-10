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نمایشگاه معرفی و عرضه محصولات مجریان طرحهای اشتغال کمیته امداد در آباده برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،غلامحسین پاسداری مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) آباده گفت: با هدف حمایت از خانوادههای زیرپوشش کمیته و مددجویان کارآفرین، بازارچه اشتغال با ۳۳ غرفه در پارک بزرگ این شهرستان برپا شده است.
غلامحسین پاسداری افزود: مددجویانی از شهرستانهای آباده، اقلید و بخش سده، محصولات خود را شامل منبت، پوشاک، خوراک، لوازم آشپزخانه، کیف وکفش و وسایل تزئینی به نمایش گذاشتهاند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.