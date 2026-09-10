معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مرزی را از الزامات رونق صادرات استان دانست و گفت: در پایانه مرزی چذابه باید موضوع تفکیک و ساماندهی مسیر‌های تجاری و مسافری با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی بیان کرد: ساماندهی مسیر تجاری و مسافری در مرز چذابه ضمن کاهش ترافیک، فرآیند تردد و خروج کالا‌های صادراتی را تسهیل می‌کند.

وی اظهار کرد: خوزستان با برخورداری از مرز‌های زمینی، بنادر و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، از جایگاه ویژه‌ای در تجارت خارجی کشور برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت حضور استان در بازار‌های منطقه‌ای استفاده شود.

الباجی افزود: دستگاه‌های متولی باید با هم‌افزایی و رویکردی تسهیل‌گرانه، موانع موجود در مسیر صادرات را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند تا صادرکنندگان بتوانند با کمترین چالش و در کوتاه‌ترین زمان، فعالیت‌های تجاری خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: ایجاد و آماده‌سازی مسیر‌های دسترسی مناسب و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی در مرز‌ها باید با نگاه عملیاتی دنبال شود و دستگاه‌های مسئول، رفع موانع موجود در این زمینه را در اولویت قرار دهند.

کاظم‌نسب الباجی همچنین بر ضرورت شفافیت در هزینه‌های خدمات مرتبط با صادرات تاکید کرد و گفت: تعرفه‌های خدمات بارانداز در پایانه مرزی چذابه باید به‌صورت دقیق مورد بررسی و نظارت قرار گیرد تا هزینه‌های تحمیل‌شده به صادرکنندگان مدیریت شده و فضای رقابتی و سالمی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه مناسبات تجاری با عراق، بر پیگیری جدی توافقات و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با هیات‌های عراقی تاکید کرد و افزود: ظرفیت‌های ایجادشده در تعاملات تجاری با طرف عراقی باید از مرحله توافق و تفاهم عبور کرده و به نتایج عملی و افزایش مبادلات تجاری منجر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خواستار همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط برای رفع موانع صادراتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری استان شد.