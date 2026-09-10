استاندار کرمانشاه گفت: ایجاد شبکه منسجم علمی، آموزشی و درمانی در غرب کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی بخش درمان راهبرد کلان بخش سلامت در غرب کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی، در نشست شورای کلان‌منطقه ۳ آمایش سلامت کشور با تأکید بر اینکه امنیت سلامت یکی از استوارترین پایه‌های امنیت و آرامش اجتماعی است گفت: فلسفه تشکیل کلان‌منطقه زمانی محقق می‌شود که دانشگاه‌های علوم پزشکی همجوار از رویکرد جزیره‌ای فاصله گرفته و در قالب یک شبکه علمی، آموزشی و درمانی قدرتمند در منطقه زاگرس عمل کنند.

استاندار کرمانشاه افزود: امروز زمان آن رسیده که از مرحله صرف تبادل تجربه عبور کنیم و به مرحله تقسیم مأموریت، تعریف طرحهای مشترک، بهره‌برداری هم‌افزا از تجهیزات پیشرفته و به‌کارگیری خرد جمعی برسیم

.حبیبی گفت: ظرفیت‌های علمی و اعضای هیئت‌علمی برجسته نباید در مرزهای یک دانشگاه یا استان محدود بماند، بلکه باید در تمام منطقه به اشتراک گذاشته شوند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت استان و همجواری با بخش‌های عربی و اقلیم کردستان عراق گفت: تقویت حوزه سلامت در کلان‌منطقه زاگرس، علاوه بر ارتقای سطح درمان منطقه، موجب تحول اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی خواهد شد.

استاندار کرمانشاه نظارت مستمر بر وضعیت ذخایر دارویی را یک ضرورت حیاتی و راهبردی دانست و افزود: در شرایط کنونی و مواجهه کشور با تحریم‌ها و بحران‌های مختلف، حفظ و ارتقای ذخایر دارویی نباید لحظه‌ای مورد غفلت قرار گیرد.

حبیبی اجرای دقیق، علمی و کامل طرح پزشک خانواده را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: مرحله آزمایشی این طرح در شهرستان‌ها باید به نحوی مناسب مدیریت شود تا با کسب یک تجربه موفق، زمینه تعمیم همه‌جانبه آن به سراسر استان فراهم آید و از تکرار تجارب ناقص گذشته جلوگیری شود.