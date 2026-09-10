به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در آیین اختتامیه این جشنواره ملی گفت: برای این رویداد بزرگ فرهنگی ، ۱۵۰ اثر از ۲۴ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

امین درخشان افزود: در نهایت ۱۱ اثر از استان‌های خوزستان، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، همدان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به مرحله نهایی راه یافتند.

در این مراسم از برگزیدگان این جشنواره ملی تجلیل شد.