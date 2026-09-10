جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی در خرم‌آباد خبر داد و گفت: با هوشیاری ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی، ۲۵ تن برنج خارجی قاچاق و احتکار شده در یکی از انبارهای حومه این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ "فرهاد ابدال‌چگنی"، در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و احتکار کالاهای اساسی و در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دپوی مقادیر قابل‌توجهی برنج در یک واحد صنفی در حومه شهر خرم‌آباد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در یک عملیات مشترک و هماهنگ، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان به همراه نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و سازمان صمت، پس از شناسایی دقیق محل، از انبار مذکور بازدید کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: در بازرسی از این واحد صنفی، حدود ۲۵ تن برنج خارجی که به‌صورت غیرقانونی دپو شده بود و هیچ‌گونه ثبت‌نامی در سامانه جامع تجارت انبارها نداشت، کشف شد. این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را حدود ۷۵ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا انبار مذکور با دستور قضایی پلمب و پرونده تخلف تشکیل شد.

ابدال چگنی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که معیشت و آرامش مردم را هدف قرار دهد، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در خصوص احتکار کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.