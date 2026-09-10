به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نایب رییس سبک جهانی باسای کیوکوشین کاراته گفت: در این مسابقات ۳۰۰ ورزشکار در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت یک روز با هم رقابت می‌کنند.

زهرا روشنایی افزود: مسابقات سبک جهانی باسای کیوکوشین در بخش مردان نیز فردا برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های کاتای انفرادی و کومیته انفرادی در سالن ورزشی مهران مشهد در حال برگزاری است.