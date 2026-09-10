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دومین دوره مسابقات کشوری سبک جهانی باسای کیوکوشین کاراته بانوان کشور روز پنجشنبه در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نایب رییس سبک جهانی باسای کیوکوشین کاراته گفت: در این مسابقات ۳۰۰ ورزشکار در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت یک روز با هم رقابت میکنند.
زهرا روشنایی افزود: مسابقات سبک جهانی باسای کیوکوشین در بخش مردان نیز فردا برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این مسابقات در رشتههای کاتای انفرادی و کومیته انفرادی در سالن ورزشی مهران مشهد در حال برگزاری است.