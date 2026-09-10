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یادواره ۱۶ شهید روستای ابر شاهرود با حضور خانواده معظم شهدا و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم گفت: شهدا با بصیرت و معرفت دریافتند که دنیا محل ماندن نیست، ولایت بهترین راهبر انسان است و شهادت، والاترین مقام برای بندگان خالص خداوند به شمار میرود.
به گفته حجت الاسلام ماندگاری شهدا با رعایت تقوا و مجاهدت در راه خدا، بهترین معامله را با پروردگار انجام دادند و به عالیترین درجات معنوی دست یافتند.
این کارشناس مسائل دینی با تأکید بر ضرورت تبیین سیره شهدا برای نسل جوان، اظهار داشت: شهدا مدالآوران حقیقی عالم هستی هستند و باید این الگوهای ارزشمند را به نوجوانان و جوانان معرفی کنیم تا فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه استمرار یابد.