به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد شهرستان کبودراهنگ گفت: با این مبلغ ۳۰ زندانی جرایم غیر عمد به آغوش خانواده هایشان باز می‌گردند.

بهرامی افزود: در این مراسم، نیکوکاران با دل‌هایی پر از مهر، مبالغی را برای آزادی زندانیان اهدا کردند و هر مبلغ، چراغی از امید را در دل خانواده‌هایی که چشم‌انتظار عزیزانشان هستند، روشن می‌کند.

او تصریح کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به این جشن ختم نمی‌شود و خیران می‌توانند برای کمک به این انجمن مراجعه کنند.