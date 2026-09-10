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خیران نیک اندیش کبودراهنگی در جشن گلریزان، دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد جمع آوری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد شهرستان کبودراهنگ گفت: با این مبلغ ۳۰ زندانی جرایم غیر عمد به آغوش خانواده هایشان باز میگردند.
بهرامی افزود: در این مراسم، نیکوکاران با دلهایی پر از مهر، مبالغی را برای آزادی زندانیان اهدا کردند و هر مبلغ، چراغی از امید را در دل خانوادههایی که چشمانتظار عزیزانشان هستند، روشن میکند.
او تصریح کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به این جشن ختم نمیشود و خیران میتوانند برای کمک به این انجمن مراجعه کنند.