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دختران آیندهساز، دور هم جمع شدند تا پازلِ مشکلاتِ شهری را با نگاهِ محیطزیستی، حل کنند. این مسابقه، یک تمرین ساده نیست؛ یک خیزش علمی برای رسیدن به شهری هوشمند و سبز است که مدیریت شهری هم حالا تمامقد از آن حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با هدف پیوند میان خلاقیت، علم، بازیسازی و دغدغههای محیطزیستی و با حضور ۲۰ تیم چهار نفره از دختران خلاق در مجموعه شهردخت منطقه ۱۴، ساختمان فرهنگی غدیر برگزار شد.
در این رویداد، شرکتکنندگان با بهرهگیری از ایدههای خلاقانه و دانش خود، به طراحی بازیهای رومیزی با محوریت زیستفناوری و چالشهای واقعی محیطزیست پرداختند و تلاش کردند راهکارهایی تازه و متفاوت برای مواجهه با مسائل محیطزیستی را در قالب یک تجربه بازیمحور ارائه کنند.
«پازل شهر» با رویکرد ایجاد فضایی برای بروز استعدادها و ایدههای نوآورانه دختران، فرصتی فراهم کرد تا شرکتکنندگان در کنار تجربهای متفاوت و سرگرمکننده، با نگاهی خلاقانه به چالشهای محیطزیستی شهر بپردازند و ایدههای خود را در قالب بازی به تجربه تبدیل کنند.
برگزاری این رویداد، گامی در مسیر توانمندسازی دختران، تقویت تفکر خلاق و مسئلهمحور و بهرهگیری از ظرفیت نسل جوان برای ارائه راهکارهای نوآورانه در حوزه محیطزیست و زیستفناوری به شمار میرود.