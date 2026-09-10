به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با هدف پیوند میان خلاقیت، علم، بازی‌سازی و دغدغه‌های محیط‌زیستی و با حضور ۲۰ تیم چهار نفره از دختران خلاق در مجموعه شهردخت منطقه ۱۴، ساختمان فرهنگی غدیر برگزار شد.

در این رویداد، شرکت‌کنندگان با بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه و دانش خود، به طراحی بازی‌های رومیزی با محوریت زیست‌فناوری و چالش‌های واقعی محیط‌زیست پرداختند و تلاش کردند راهکار‌هایی تازه و متفاوت برای مواجهه با مسائل محیط‌زیستی را در قالب یک تجربه بازی‌محور ارائه کنند.

«پازل شهر» با رویکرد ایجاد فضایی برای بروز استعداد‌ها و ایده‌های نوآورانه دختران، فرصتی فراهم کرد تا شرکت‌کنندگان در کنار تجربه‌ای متفاوت و سرگرم‌کننده، با نگاهی خلاقانه به چالش‌های محیط‌زیستی شهر بپردازند و ایده‌های خود را در قالب بازی به تجربه تبدیل کنند.

برگزاری این رویداد، گامی در مسیر توانمندسازی دختران، تقویت تفکر خلاق و مسئله‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان برای ارائه راهکار‌های نوآورانه در حوزه محیط‌زیست و زیست‌فناوری به شمار می‌رود.