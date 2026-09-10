با حضور فرمانده تیپ ۱۹۲ زرهی نزاجا ، از سرهنگ پیاده حیاتقلی محمدعسکری از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس به پاس سال‌ها مجاهدت، ایثار و فداکاری در راه دفاع از میهن اسلامی تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آیینی با حضور فرمانده تیپ ۱۹۲ زرهی نزاجا سرهنگ زرهی ستاد رسول محمدپور و حجت‌الاسلام والمسلمین امین خوشنامی ریئس عقیدتی سیاسی تیپ و جمعی از مسئولان، فرماندهان، از سرهنگ پیاده حیاتقلی محمدعسکری از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس به پاس سال‌ها مجاهدت، ایثار و فداکاری در راه دفاع از میهن اسلامی تجلیل و قدردانی شد.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید شد.

رسول محمدپور در این مراسم با اشاره به نقش ارزشمند رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس اظهار داشت: پیشکسوتان این عرصه، سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و راویان زنده حماسه‌هایی هستند که با ایمان، شجاعت و روحیه ایثار، از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

وی افزود: امروز وظیفه همه ماست که با تکریم پیشکسوتان و ثبت و انتقال خاطرات آنان، اجازه ندهیم رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس به فراموشی سپرده شود.

در این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ای به رسم یادبود، از این پیشکسوت هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد و حاضران بر ادامه مسیر شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.