\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u06cc \u0648\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0631 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u062e\u0648\u062f \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f\u00a0\n