وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اعلام کرد: صنعت دفاعی ایران، صنعتی بومی، ریشه‌دار و برخاسته از دانش و توانمندی جوانان این سرزمین است؛ نابودشدنی نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صنعت دفاعی ایران، صنعتی بومی، ریشه‌دار و برخاسته از دانش و توانمندی جوانان این سرزمین است؛ نابودشدنی نیست.

در این اطلاعیه تاکید شده: این صنعت، استوارتر، زنده‌تر، هوشمندتر و پیشرفته‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه می‌دهد و به‌زودی گوشه‌ای از این کوه یخ را خواهید دید…