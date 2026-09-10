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وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد: صنعت دفاعی ایران، صنعتی بومی، ریشهدار و برخاسته از دانش و توانمندی جوانان این سرزمین است؛ نابودشدنی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اطلاعیهای اعلام کرد: صنعت دفاعی ایران، صنعتی بومی، ریشهدار و برخاسته از دانش و توانمندی جوانان این سرزمین است؛ نابودشدنی نیست.
در این اطلاعیه تاکید شده: این صنعت، استوارتر، زندهتر، هوشمندتر و پیشرفتهتر از گذشته به مسیر خود ادامه میدهد و بهزودی گوشهای از این کوه یخ را خواهید دید…