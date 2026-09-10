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فصل برداشت انگور در آذربایجان غربی از اوایل شهریور آغاز شده و تا اواخر مهر ادامه دارد؛ امسال تولید بیش از ۲۴۰ هزار تن از این محصول پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، برداشت انگور از تاکستانهای آذربایجان غربی آغاز شده و پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۴۰ هزار تن از این محصول در استان تولید شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: این میزان انگور از سطح ۲۱ هزار هکتار تاکستان برداشت میشود که بخش عمده آن مربوط به تاکستانهای آبی است.
محمدرضا اصغری افزود: انگور دومین محصول باغی راهبردی استان به شمار میرود و بیش از ۳۰ هزار بهرهبردار به صورت مستقیم در چرخه تولید این محصول فعالیت دارند.
وی با اشاره به تداوم فصل برداشت انگور از اوایل شهریور تا اواخر مهرماه، اظهار کرد: همزمان با برداشت انگور، فرآوری محصولاتی مانند کشمش و شیره انگور نیز رونق میگیرد و زمینه فعالیت اقتصادی در مناطق روستایی فراهم میشود.
اصغری ادامه داد: حدود ۶۰ درصد انگور تولیدی آذربایجان غربی به صورت تازهخوری در بازارهای کشور عرضه میشود و بخش دیگری نیز در صنایع تبدیلی به محصولاتی مانند آبمیوه، سرکه و شیره انگور تبدیل میشود.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، بخشی از تولید انگور استان نیز به بازارهای خارجی صادر میشود.
آذربایجان غربی با برخورداری از حدود ۶۰ رقم بومی انگور و ارقام خارجی در حال توسعه، از تنوع بالایی در تولید این محصول برخوردار است و ارومیه، سردشت و میاندوآب از کانونهای اصلی تولید انگور در استان هستند.