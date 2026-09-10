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چهارمین دوره مسابقات کشوری رباتیک مهارت کاپ روبونیچ روز پنجشنبه در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر برگزاری مسابقات مهارت کاپ روبونیچ گفت:در این مسابقات ۱۰۰ نفر از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، تهران، سمنان، گلستان و مازندران با هم رقابت میکنند.
حسن عبداللهی افزود: شرکت کنندگان در ردههای سنی ۶ تا ۱۵ سال هستند.
وی ادامه داد: این مسابقات در بخشهای الکترونیک، مکانیک، برنامه نویسی، نوآوری، ربات جنگجو و هر کدام با گرایشهای مختلف برگزار میشود.
عبداللهی گفت: مسابقات با مشارکت معاونت علمی، پژوهشی و فناوری سپاه خراسان رضوی، پارک علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری مشهد به مدت یک روز ادامه دارد.
روبونیچ، یک روش آموزشی در زمینه رباتیک و الکترونیک است که دانش آموزان را با کوچکترین قطعات تا ساخت ربات و برنامه نویسی آشنا میکند.