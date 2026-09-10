طرح جهش تولید در شالیزارها اکنون در ۴ هزار هکتار از اراضی مازندران و با مشارکت ۴ هزار و ۱۸۰ کشاورز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام در مازندران از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بهره‌وری و رشد تولید در شالیزار‌های تحت پوشش طرح جهش تولید خبر داد.

محمد آهنگران گفت: طرح جهش تولید در شالیزار‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای دانش کشاورزان و تقویت تولید داخلی، با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام و همکاری وزارت جهاد کشاورزی در مازندران اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح در سطح ۱۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور و ۴ هزار هکتار در مازندران در حال اجراست و در نخستین سال اجرای آن، مجموعه خدمات و حمایت‌های ارائه‌شده به کشاورزان، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بهره‌وری و رشد تولید در اراضی تحت پوشش را به همراه داشته است.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام در مازندران گفت: این طرح در ۱۸ شهرستان، ۷۲ روستا و ۳۷ مرکز خدمات کشاورزی اجرا شده و ۴ هزار و ۱۸۰ کشاورز و ۴۱ کارشناس پهنه در بخش‌های آموزش، مشاوره و پیگیری اجرای طرح فعالیت دارند.

آهنگران، آموزش و انتقال دانش روز به کشاورزان را از ارکان اصلی جهش تولید دانست و افزود: کشاورزی امروز باید بر پایه دانش، مهارت، نوآوری و فناوری حرکت کند.

در ادامه این آیین، عباسی، مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان پی‌رجه نکا، گفت: چهارمین آیین تجلیل از فعالان بخش کشاورزی با هدف ایجاد انگیزه، افزایش رقابت سالم و معرفی ظرفیت‌های کشاورزی این دهستان در روستای چمان بخش مرکزی نکا برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم از ۹۰ نفر از فعالان بخش کشاورزی که در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های جهاد کشاورزی مشارکت مؤثر داشتند، تجلیل شد.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان پی‌رجه نکا گفت: برای انتخاب افراد برتر، شاخص‌هایی از جمله مشارکت در طرح‌های ملی، استانی، شهرستانی و دهستانی، حضور در دوره‌های آموزشی و اجرای آموخته‌های فنی در مزارع مورد توجه قرار گرفت.

عباسی افزود: انتقال درست آموزش و اجرای دانش فنی در مزرعه می‌تواند به رفع موانع تولید و افزایش عملکرد بخش کشاورزی کمک کند.