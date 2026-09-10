به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر جودی گفت:حادثه واژگونی ون ساعت ۱:۰۶ بامداد پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ در کیلومتر ۶۰ محور مرند _ تبریز محدوده سه‌راهی گمرک سهلان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات آذربایجان شرقی گزارش شد و نجاتگران پایگاه امداد و نجات یادمان شهید فخری‌زاده (شهرک سرمایه‌گذاری خارجی) به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این ون دارای ۸ سرنشین بود که ۷ نفر از آنان مصدوم شدند. نجاتگران پس از حضور در صحنه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را انجام دادند و مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند. همچنین یک نفر از مصدومان با آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان طالقانی تبریز منتقل شد.

جودی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی در ساعت ۳:۰۵ بامداد به پایان رسید.