با دستور قضایی و پیگیری مستمر مسئولان دستگاه قضا، ۱۲ هزار متر مربع از پلاک ۱۶۵۶ بخش ۹ شهرستان دشت آزادگان موسوم به مزرعه قدس رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عمومی و انفال و با حضور نماینده دادستان دشت آزادگان انجام و اراضی موصوف از دست متصرفان غیرقانونی خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

محسن صادقیان افزود: اجرای حکم رفع تصرف با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و نیروی انتظامی انجام شد.

وی تصریح کزد: این دادستانی در راستای اجرای سیاست‌های ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با متجاوزان به اراضی ملی، به‌صورت مستمر با پدیده زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی برخورد خواهد کرد.