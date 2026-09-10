به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سفر به گرمسار گفت اجرای خط سوم قطار حومه‌ای تهران - گرمسار در دست پیگیری است و طرحی است که می‌تواند روند جابه جایی مسافران را بهبود ببخشد.

جبار علی ذاکری به اهمیت ایستگاه راه آهن گرمسار به دلیل قرار گرفتن در مسیر اتصال با کشور‌های آسیای میانه از طریق خط اینچه برون و مسیر تهران - مشهد اشاره کرد و گفت :به زودی قطار گرمسار - سمنان - مشهد برای جابجایی مسافران این مسیر راه اندازی می شود.

ذاکری در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از افتتاح این خط ریلی صنعتی در دهه فجر امسال خبرداد.