فرماندار شهرستان رشت گفت: با توجه به شرایط مناسب کشت، مدیریت منابع آب و افزایش سطح زیرکشت، پیش‌بینی می‌شود امسال میزان تولید شلتوک در این شهرستان به ۲۲۰ هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار شهرستان رشت در جریان بازدید از ۲ واحد شالیکوبی در بخش مرکزی شهرستان، با اشاره به نقش واحد‌های برنج‌کوبی در زنجیره تولید، گفت: این واحد‌ها از بخش‌های مهم در تولید برنج سفید هستند و استمرار فعالیت آن‌ها نقش مؤثری در پشتیبانی از کشاورزان و مدیریت فرآیند پس از برداشت محصول دارد.

اسماعیل میرغضنفری با بیان اینکه حدود ۲۹۰ واحد برنج‌کوبی در سطح شهرستان رشت فعال است، افزود: این واحد‌ها در فصل برداشت نقش مهمی در دریافت و فرآوری محصول کشاورزان و تکمیل زنجیره تولید برنج در شهرستان ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان رشت حدود ۵۲ هزار هکتار شالیزار دارد، گفت: امسال به دلیل رونق بیشترتولید محصول برنج، بخشی از زمین‌های که سال‌های گذشته به دلیل کاهش قیمت برنج در شهرستان رشت کشت نشده بود، دوباره وارد چرخه تولید شد و این امر موجب افزایش نسبی سطح زیرکشت برنج در شهرستان شده است.

فرماندار رشت با اشاره به آخرین وضعیت برداشت محصول برنج در شهرستان، گفت: تاکنون حدود ۹۵ درصد برداشت شلتوک در شهرستان انجام شده و بخش باقی‌مانده هم به دلیل شرایط آب و هوایی، دیررس بودن برخی ارقام و شرایط خاص مزارع در حال برداشت است.

اسماعیل میرغضنفری افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، با تکمیل فرآیند برداشت، میزان تولید شلتوک شهرستان رشت امسال به حدود ۲۲۰ هزار تن خواهد رسید که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به نگرانی‌های اولیه در ابتدای فصل کشت در خصوص تأمین آب کشاورزی، گفت: با مدیریت منابع آب، انجام لایروبی‌های مورد نیاز، تأمین مسیر‌های انتقال آب و همراهی دستگاه‌های مرتبط، امسال همه زمین‌های کشاورزی شهرستان زیر کشت برنج رفت.

فرماندار رشت همچنین با اشاره به یکی از چالش‌های واحد‌های برنج‌کوبی در تابستان امسال گفت: موضوع قطعی برق یکی از دغدغه‌های این واحد‌ها بود که با برنامه‌ریزی شرکت توزیع برق و هماهنگی‌های انجام شده، تلاش شد اختلالی در روند فعالیت این مجموعه‌ها در فصل برداشت ایجاد نشود.

اسماعیل میرغضنفری با اشاره به اهمیت حمایت اقتصادی از کشاورزان، افزود: افزایش قیمت برنج در هفته‌های اخیر تا حدودی توانسته بخشی از هزینه‌های تولید کشاورزان را جبران کند و حمایت از تولیدکننده باید به گونه‌ای باشد که کشاورزان ضمن برخورداری از صرفه اقتصادی، انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در بخش کشاورزی را داشته باشند.

وی گفت: حمایت از برنج تنها محدود به مرحله کشت نیست، بلکه باید از اتمام زنجیره تولید، از کشاورز تا واحد‌های مرتبط با فرآوری محصول، حمایت شود تا شاهد پایداری تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی در شهرستان باشیم.