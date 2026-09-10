به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد : براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده تغییر قابل توجهی در دما مورد انتظار نیست. همچنین از اواخر روز شنبه تا اواسط وقت یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش شرجی و رطوبت در سواحل و مناطق جنوبی و تا حدودی مرکزی استان خواهند شد.

وی افزود : از بعد از ظهر یکشنبه سرعت وزش باد در بخش‌های غربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود. در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۵.۲ و ایذه با دمای ۱۹.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۲ و کمینه دمای ۲۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.